Policjant z radomskiego komisariatu, Karol Kurembski, obronił złoty medal w No Gi Jiu Jitsu Iza Sawicka

Sierżant sztabowy Karol Kurembski z Komisariatu I Policji w Radomiu obronił złoty medal na XII Mistrzostwach Polski w kategorii No Gi Jiu Jitsu 2022 (bez kimon). Odbyły się one w miniony weekend w Poznaniu. To kolejny sukces sportowy radomskiego funkcjonariusza.