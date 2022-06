Psy do adopcji ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu. Może wśród nich jest twój nowy przyjaciel. Zobacz zdjęcia

ZOBACZ >PSY DO ADOPCJI Z RADOMSKIEGO SCHRONISKA NA ZDJĘCIACH WOLONTARIUSZY

Te urocze psy ze schroniska w Radomiu są do adopcji. Poznaj je, o tym jakie są piszą wolontariusze ze schroniska. Oni już je pokochali, może teraz któregoś pokochasz ty. Kto wie, a może w galerii poniżej znajdziesz wiernego przyjaciela. Niektóre z psów na dom czekają od lat, są takie, które nigdy nie go nie miały. Wszystkie na niego zasługują. W zamian oferują bezwarunkową miłość i zaufanie. Wolontariusze robią co mogą, żeby odmienić los kundelków, ale potrzebny jest dom.

Zobacz urocze psy na zdjęciach wykonanych przez wolontariuszy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu.