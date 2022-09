Radom Freedom Dance Festival 2022. Wielkie emocje podczas tanecznej gali. Zobaczcie najnowsze zdjęcia

Radom Freedom Dance Festival 2022. Taneczne święto w Radomskim Centrum Sportu

Pary taneczne z Polski i całej Europy rywalizowały w Otwartych Mistrzostwach w dziesięciu rodzajach tańca oraz Pucharze Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Celem Radom Freedom Dance Festival 2022, oprócz wyłonienia mistrzów tańca, jest popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego i jego walorów wychowawczych. W Radomskim Centrum Sportu zaprezentowały się zarówno amatorskie pary, oraz tańczący w kategoriach: under 21, under 19, under 16, under 14, under 12 oraz under 10. Podczas wieczornej gali widzowie mogli już w pełni podziwiać laureatów poszczególnych kategorii tanecznych, a także popisy mistrzów.