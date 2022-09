Radomiak Radom w grze FIFA 23. Jakie oceny otrzymali nasi piłkarze? Zobaczcie zdjęcia

Radomiak Radom w grze FIFA 23. Takie oceny otrzymali zawodnicy Zielonych

Premiera FIFY nastąpi 30 września, wtedy będzie można oficjalnie po raz pierwszy rozegrać mecz w nowej odsłonie gry. Gracze Radomiaka Radom nie otrzymali ani jednej złotej karty. Przeważają srebrne, jest kilka brązowych.

Kolor karty jest uzależniony od oceny ogólnej: brązowe karty do 64 punktów oceny ogólnej, srebrne od 65 do 74 i złote od 75 w górę. O tym czy dana karta jest zwykła lub rzadka decydują umiejętności piłkarza na niej opisanego, specjalne cechy lub wyjątkowa narodowość w stosunku do ligi, w której dany piłkarz występuje. Największą ocenę otrzymał obrońca - Raphael Rossi, tuż za nim jest między innymi Dawid Abramowicz, czy Lisandro Semedo. W przypadku Radomiaka najmniejszą ocenę otrzymał Aleksander Gajgier.