Radomianie pomagają żołnierzowi Obrony Terytorialnej oraz uchodźcom z Ukrainy. Trwa zbiórka wyposażenia [ZDJĘCIA]

- Nasz przyjaciel, chłopak z Ukrainy, fantastyczny człowiek, którego poznaliśmy parę lat temu zaciągnął się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Chcieliśmy jego i jego rodzinę ewakuować, pomóc z transportem, ale on nie chce opuścić ojczyzny, chce walczyć i bronić swego kraju. Bezpośrednio od niego mamy prośbę o wsparcie żołnierzy-ochotników wyposażeniem i artykułami medycznymi, których najbardziej brakuje - czytamy w apelu jaki grupa radomian udostępniła na stronie internetowej zrzutka.pl. Szczegóły znajdziecie TUTAJ.

Jeśli chodzi o wyposażenie, najbardziej potrzebne są:

szelki taktyczne z akcesoriami

apteczki wojskowe

opaski zaciskowe - staza taktyczna (specjalna opaska stosowana do tamowania nagłych krwotoków)

- Cały czas zbieramy różne inne dary dla uchodźców. To, co dotąd pozyskaliśmy, zawieźliśmy na przejście graniczne w Dorohusku oraz do Domu Pomocy Społecznej w Rejowcu na Lubelszczyźnie, gdzie również zakwaterowano uchodźców. Szykujemy kolejny wyjazd na granicę w okolice Chełma, akcja pomocowa z naszej strony wciąż trwa. Jeśli ktoś będzie zainteresowany udzieleniem wsparcia, może kontaktować się z nami pod numerem telefonu 661-518-676 - zachęca Michał Pleśniewicz, jeden z reprezentantów grupy, organizującej pomoc dla żołnierza ukraińskiej Obrony Terytorialnej oraz uchodźców z tego kraju.