Radomska Orkiestra Kameralna zagrała hymn Ukrainy dla przebywających w Radomiu ukraińskich dzieci

Świetlica, która działa w Kamienicy Deskurów, została założona i jest prowadzona przez Fundację Dobry Duszek oraz radomską firmę Zakłady Automatyki „Kombud”. To właśnie nazwa Lokomotywa nawiązuje do profilu działalności Kombudu, który jest jedną z wiodących w Polsce firm z dziedziny automatyki kolejowej. Z założenia świetlica ma nie tylko bawić dzieciaki, ale też uczyć. Nasi mali goście z Ukrainy byli na koncercie Radomskiej Orkiestry Kameralnej, oglądają ciekawe filmy, uczą się i bawią, wychodzą na spacery po Radomiu. W rolę opiekunów wcielili się głównie młodzi Ukraińcy z przygotowaniem pedagogicznym. Dzieciaki dostają bezpłatnie posiłki, ale też czekają na nich niespodzianki. W poniedziałek do Lokomotywy przyszła dostawa jabłek i soków z Gospodarstwa Sadowniczego Moniki i Tomasza Bankiewiczów z podprzysuskiego Komorowa. Takich pomocnych serc, dla którym nie obojętny jest los dzieciaków jest więcej. Obecnie można szacować, że w naszym mieście od wojennej pożogi znalazło schronienie setki małych obywateli Ukrainy. Wciąż jednak mile widziani są darczyńcy chcący pomóc.