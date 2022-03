Radomska restauracja Winowajcy prowadziła zbiórkę darów dla Ukrainy

Winowajcy to rodzinna restauracja, w której można skosztować hiszpańskie dania. Właściciele lokalu nie przeszli obojętnie wobec tego, co dzieje się w Ukrainie i postanowili realnie pomóc. W swojej restauracji, a także drugim lokalu The Hedonist, prowadzili zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, takich jak: koce, śpiwory, mydło, pasty i szczoteczki do zębów, środki higieny osobistej, pieluchy, ryż, makaron, konserwy, słoiczki dla dzieci, kawa, herbata, słodycze.

Zbiórka prowadzona była do niedzieli, 27 lutego. Cieszyła się ona dużym odzewem ze strony mieszkańców, a zebrane produkty zostały dostarczone do Przemyśla oraz Kamienicy Deskurów.

Przypomnijmy, w Kamienicy Deskurów w Radomiu (Rynek 15) prowadzona jest zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy, które przekazane zostaną potrzebującym z Ukrainy. Oddawać można tam między innymi: leki dla dzieci, na alergię i przeziębienie, tabletki do ssania na gardło, witaminy, syropy na kaszel/gorączkę, opatrunki czy środki higieny osobistej. W pomoc zaangażowało się już ponad 700 prywatnych darczyńców. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.