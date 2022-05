Radomski Helios zaprasza na podwójne maratony strachu i premierę horroru „Podpalaczka” (zdjęcia, wideo)

„Poza sezonem” USA, dozwolony od lat 15, horror. Marie otrzymuje tajemniczy list z informacją o tym, że grób jej matki pochowanej na przybrzeżnej wyspie został zdewastowany. Młoda kobieta wyrusza, by sprawdzić, co tak naprawdę się wydarzyło i gdy dociera na miejsce odkrywa, że poza sezonem mosty zostają podniesione, a wyspa jest zamknięta aż do następnego roku. Szukając pomocy u lokalnych mieszkańców, Marie orientuje się, że jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie, tajemniczy list był pułapką, a ona została uwięziona. By przeżyć, będzie musiała zmierzyć się z demonami wyspy i mroczną przeszłością swojej matki.

„The hollow child” Kanada, dozwolony od lat 15, horror. Samantha całe życie mieszkała w różnych rodzinach zastępczych, tym razem trafia do małego miasteczka. Nigdy nie czuła, że znalazła swoje miejsce na ziemi i nie zmienia tego ani nowa rodzina adopcyjna, ani nawet wspierający ją we wszystkim chłopak. Zagubionej dziewczynie życia nie ułatwia również ciekawska siostra Olivia, która pewnego razu oddala się do lasu i tam znika.

Kolejne dni w domu sióstr mijają pod znakiem paniki i częstych wizyt policji. Nagle Olivia powraca, jakby nic się nie stało. Wszystkim wydaje się, że to cud, dopóki Sam nie zauważa w swojej młodszej siostrze dziwnych, nowych rzeczy. Rzeczy, których nikt inny nie dostrzega. Zbyt przerażona, by o wszystkim komukolwiek opowiedzieć, nie wie co robić. Na własną rękę próbuje znaleźć wyjaśnienie, co doprowadza ją do odkrycia przerażających faktów z przeszłości. W rolach głównych występują Jessica McLeod,, Hannah Cheramy, John Emmet Tracy.