Radomskie Dni Techniki. Był pokaz bolidu, maszyn i ciekawych doświadczeń. Zobacz zdjęcia

Pokaz maszyn i narzędzi na Radomskich Dniach Techniki

Dodatkowo uczestnicy mieli okazję zobaczyć bolid PGR-06, przygotowanego przez PGRacing Team. Jest to nowoczesny pojazd o specjalnej lekkiej konstrukcji z włókna węglowego. Bolid wyróżnia się wśród innych, ponieważ dzięki zastosowaniu tej konstrukcji ma więcej możliwości i lepsze osiągi. PGRacing Team to grupa z Politechniki Gdańskiej zajmującej się budową bolidów. Do drużyny należą studenci z różnych wydziałów politechniki. Wszystkich łączy pasja oraz chęć dalszego rozwoju w zakresie inżynierii i nie tylko.