Radomskie Morsy znowu w wodzie. Nad zalewem na Borkach w Radomiu w niedzielę tłum. Zobacz co się tam działo!

Radomskie Morsy w niedzielę znowu weszły do wody

Radomskie Morsy jak zwykle w sezonie spotkały się nad zalewem na Borkach. Był spory tłum i wiele osób się dziwiło, że po ostatkach, aż tylu Morsów pojawiło się na plaży i w wodzie. W niedzielę temperatura tylko trochę przekracza zero stopni Celsjusza, ale dla nich to nic, bo mróz to dopiero jest wyzwanie. Humory dopisywały już podczas rozgrzewki, były pajacyki, podskoki, skłony, biegi. Bo organizm trzeba przygotować do zimnej kąpieli. Po zrzuceniu ubrań pozostało już tylko wejście do zalewu. Woda miała temperaturę około 2 stopni Celsjusza na plusie. A w wodzie było nawet wspólne śpiewanie, bo Radomskie Morsy mają swój hymn! I tak z pieśnią na ustach odbywało się niedzielne morsowanie.