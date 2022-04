Radosław Witkowski, prezydent Radomia zagrał z Igą Świątek. Zobacz zdjęcia

Iga Świątek trenuje już w Radomiu przed meczem Polska - Rumunia. Mamy zdjęcia! Zobacz

To, że prezydent Witkowski lubi i umie grać w tenisa wiedzieliśmy już od dawna. Sam dziś zresztą przyznał się na konferencji prasowej, że stara się około 5 godzin tygodniowo spędzać na kortach. Dziś jego formę sprawdziła Iga Świątek, liderka polskiej reprezentacji, obecnie najlepsza tenisistka na świecie.

"To spotkanie pozostanie w mojej pamięci na zawsze. To dla mnie zaszczyt, że świeżo upieczonej liderce światowego rankingu Iga Świątek mogłem w naszym mieście osobiście pogratulować historycznego sukcesu i życzyć kolejnych zwycięstw na kortach całego świata. Bardzo się cieszę, że to właśnie ta zawodniczka i właśnie w tym wyjątkowym dla siebie momencie, wystąpi przed radomską publicznością w dniu oficjalnego otwarcia nowej hali" - komentuje na swoim facebooku Radosław Witkowski.