Serhij Zrum i Iwona Nabzdyk zaprosili na wystawę „Pasje bez granic”. Ekspozycję przyjęto z entuzjazmem!

Serhij Zrum i Iwona Nabzdyk zaprosili na wystawę „Pasje bez granic”.

Serhij Zrum jest uczniem szkoły, Iwona Nabzdyk nauczycielką. On pochodzi z Wołynia w Ukrainie, ona jest rodowitą radomianką. Ona ma na swoim koncie wiele wystaw krajowych i międzynarodowych. On ze swoimi pracami właśnie debiutuje. Dzieli ich również duża różnica wieku natomiast połączyła wrażliwość na otaczający świat i artystyczne pasje.

Serhij Zrum jest zafascynowany umiejętnościami zapaśników, gdyż jak sam uważa daleko mu do takiej sprawności fizycznej jaką oni prezentują, dlatego w ciszy woli swój zachwyt przenosić na kartki papieru.

Prezentowane szkice wykonane zostały na podstawie zdjęć Iwony Nabzdyk.

Część druga poświęcona jest tematyce bliskiej Serhiejowi. Lubi malować ludzi zarówno portrety jak i w scenach zastanych. W swoich pracach zwraca uwagę na światłocień oraz emocje towarzyszące malowanym osobom.

Iwona Nabzdyk jak wielokrotnie podkreśla, nie lubi fotografować ludzi, gdyż uważa, że to narusza ich intymny świat. Mimo to wśród swoich fotografii znalazła portrety, które powstały podczas spotkań Radomskiego i Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Cześć trzecia to pokazuje to, co jest najbliższe sercu artystów. Dla Serhija są to prace inspirowane surrealizmem. Dla Iwony Nabzdyk natomiast fotografie martwej natury, które sama aranżuje w domowym zaciszu.