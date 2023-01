Straż Graniczna poszukuje pracowników. Nabór trwa również w Radomiu. Zobacz jakie są wymagania

Praca w radomskiej filii Straży Granicznej

Dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie oraz w placówkach Straży Granicznej w Łodzi, w Bydgoszczy, w Radomiu oraz w Nowym Dworze Mazowieckim. Oferta zatrudnienia skierowana jest do osób którzy są pełnoletni, niekarani, posiadają polskie obywatelstwo i co najmniej średnie wykształcenie.

„Oferujemy - stabilne zatrudnienie i możliwość stałego doskonalenia zawodowego w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej. Gwarantujemy również szerokie perspektywy rozwoju, a także szansę wyboru specjalizacji w wielu dziedzinach, między innymi jako ekspert do spraw fałszerstw dokumentów, specjalista do spraw migracji, kontroler ruchu granicznego, pirotechnik bądź funkcjonariusz w zespole interwencji specjalnych, technik kryminalistyczny czy też przewodnik psa służbowego. W strukturach naszego oddziału znajdą również miejsce osoby z zacięciem informatycznym, logistycy oraz absolwenci lub studenci prawa. Służba w naszych szeregach to również szansa na udział w misjach zagranicznych na terenie Europy, gdzie nasi funkcjonariusze regularnie wspierają tamtejsze służby graniczne w ramach wspólnych operacji” – czytamy w ogłoszeniu.