Studenci Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu pod okiem wykładowców skonstruowali pojazd elektryczny

Pojazd elektryczny skonstruowany w Radomiu jest sprawny, już jeździ

-Teoretycznie pojazd mógłby pracować jedynie w oparciu o energię słoneczną przetworzoną na prąd dzięki panelom fotowoltaicznym umieszczonym na dachu pojazdu. Tyle tylko, że do pełnego naładowania akumulatorów pojazd musiałby stać praktycznie cały dzień na słońcu. Normalnie akumulatory można ładować za pomocą energii elektrycznej ze zwykłego domowego gniazdka, gdzie jest napięcie 230 Volt. Zastosowano automatyczny system korekty pochylenia paneli fotowoltaicznych, aby lepiej wykorzystać energię słoneczną podczas postoju pojazdu. Ma on ma dwa silniki o niewielkiej łącznej mocy 2 kilowatów, może przejechać na pełnym naładowaniu baterii 20-30 kilometrów, w słoneczny dzień z doładowaniem z paneli fotowoltaicznych trochę więcej. Waży niespełna 300 kilogramów. Jest miejsce dla kierowcy i pasażera. Pojazd może rozwijać szybkość do 30 kilometrów na godzinę. Praca nad nim trwała około roku. Twórcy nie wykluczają zabudowy pojazdu. Są już pomysły na kolejne konstrukcje. Nie wykluczone, że w warsztatach uczelni powstanie pojazd o większym zacięciu sportowym. Pojazd zaprojektowano w całości na radomskiej uczelni, ale oczywiście zastosowano w nim zakupione na rynku części i podzespoły. - Największe nasze trudności związane były właśnie z pozyskaniem tych wszystkich części. Taki pojazd składa się bardzo wielu elementów. Trzeba było kupić każdą śrubkę, każdy kształtownik, każdy tranzystor. Nie wszystko jest łatwo dostępne na rynku. To są procedury, dostępność części, płatności – powiedział profesor Krzysztof Górski, koordynator projektu.