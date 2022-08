Szczepan Kurzeja, radomski fotograf z honorowym wyróżnieniem w międzynarodowym konkursie. Zobacz jego zwycięskie prace

Szczepan Kurzeja otrzymał honorowe wyróżnienie w międzynarodowym konkursie

MonoVisions Photography Awards to międzynarodowy konkurs fotograficzny otwarty dla fotografów używających czarno-białego medium do wyrażania swojego wizualnego języka. Celem konkursu jest odkrycie najlepszych monochromatycznych fotografów z całego świata i dostarczenie najlepszych narzędzi do bycia rozpoznawanym i nagradzanym za swoją pracę. W tym roku odbyła się już VI edycja konkursu.

Konkurs jest dużym wydarzeniem, do którego zgłaszają się setki zainteresowanych. Ocenianych zostaje kilka tysięcy zdjęć. Do konkursu można było zgłosić zdjęcie pojedyncze oraz zestaw zdjęć w paru kategoriach: Abstrakcja, Architektura, Sztuka konceptualna, Fine Art, Krajobrazy, Przyroda i przyroda, Akt, Ludzie, Fotoreportaż, Portret oraz Fotografia uliczna i Podróżnicza.

Szczepan Kurzeja i jego zestaw zdjęć zostały nagrodzone w kategorii Architektura. Nie ma sprecyzowanych wytycznych odnośnie przedstawianego obiektu. Prace fotografa prezentują osiedle Gołębiów w początkowym okresie istnienia, gdy było to gruzowisko bez ścieżek, stąd nazwa Home Sweet Home (forty years ago). Fotograf dołożył do nich postać narratora, mężczyzny, który wyjaśnia historię.