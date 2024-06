Szpitalna - najstarsza radomska ulica i jej historia. Zobacz archiwalne zdjęcia sprzed ponad 100 lat!

Historia ulicy Szpitalnej

Historia radomskiej ulicy Szpitalnej sięga 1432 roku, kiedy to za bramą Piotrkowską wybudowano szpital św. Ducha i wkrótce ulicę do niego prowadzącą zaczęto nazywać Szpitalną. Ulica Szpitalna jak i całe Miasto Kazimierzowskie było zasiedlane przez Żydów. W latach 30. XX wieku przeważali mieszkańcy żydowscy. To właśnie przy ulicy Szpitalnej znajdowały się niewielkie sklepiki, olejarnia, sprzedaż sków i owocarnia. Pod adresem Szpitalna 10 do restauracji zapraszał Stanisław Lament a pod numerem 11 znajdowała się piekarnia Skórzyńskich. To właśnie przy ulicy Szpitalnej w okresie międzywojennym mieszkał rabin Elimelech Rokacz zwany "rabinem młodych".

Ulica Szpitalna zaczyna się od Rynku od Kamieniczka Esterki - legendarnej kochanki króla Kazimierza Wielkiego a idąc nią można odczuwać klimat tamtych lat. A jak wyglądała, jak się zmieniała ulica Szpitalna? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie archiwalne fotografie. Najstarsza pochodzi z 1890 roku.