Tak bawią się dzieci z Ukrainy w świetlicach Lokomotywa i Amfiteatr w Radomiu. Zobacz zdjęcia Stanisław Wróbel

W Kamienicy Deskurów powstała świetlica Lokomotywa - miejsce zapewniające wsparcie i opiekę dzieciom, które przybyły z rodzicami do Radomia po wybuchu wojny w Ukrainie. To wspólna inicjatywa Fundacji Dobry Duszek, Zakładów Automatyki Kombud oraz miasta Radom. W świetlicy znajdują się dwie sale, w których są organizowane zajęcia, łączące naukę z twórczą zabawą. Dzieci mają też zapewnione ciepłe posiłki. Świetlicę dla dzieci z Ukrainy uruchomił też Amfiteatr. Miejski Ośrodek Kultury w swojej placówce przy ulicy Daszyńskiego 5. Dzieci mogą tam liczyć na opiekę dwujęzycznych opiekunów, a rodzice skorzystać z komputerów z dostępem do internetu. Zobaczcie zdjęcia jak się bawią dzieci.