Tak wyglądają partnerki piłkarzy Radomiaka Radom. Są piękne! Koniecznie zobaczcie, jak prezentują się na zdjęciach

Tak wyglądają partnerki piłkarzy Radomiaka Radom. Zobaczcie jak się prezentują

To one oczarowały Dawida Abramowicza, Mauridesa, Daniela Pika, Luizao, czy Jakuba Nowakowskiego i innych piłkarzy Zielonych. Musicie zobaczyć partnerki piłkarzy Radomiaka Radom, którzy po rundzie jesiennej zajmują dziesiątą lokatę w PKO BP Ekstraklasie. Zapraszamy do oglądania.

Zobacz więcej: