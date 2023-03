W Radomiu ma powstać blok z mieszkaniami na wynajem. Znamy lokalizację inwestycji

W Radomiu powstaną nowe mieszkania na wynajem

To dobra wiadomość dla tych, którzy marzą o swoim lokum w Radomiu. Na konferencji prasowej w środę marca prezydent Radomia Radosław Witkowski poinformował o ambitnym projekcie mieszkaniowym.

- Materializuje się projekt, który zapowiadaliśmy kilka miesięcy temu. To dla nas wielka sprawa, bo wszyscy mamy świadomość, jak bardzo brakuje mieszkań na wynajem. Ich dostępność to jeden z elementów, które mogą budować przewagę konkurencyjną w stosunku do innych miast i umożliwiać realizację kolejnych ważnych społecznie przedsięwzięć związanych na przykład ze szpitalem czy rozwojem kierunku lekarskiego – mówi prezydent Radosław Witkowski.

