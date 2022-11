W Radomiu otwarto już sklep sieci Action. Działa w nowej galerii handlowej przy Wojska Polskiego. Sporo osób już skorzystało. Zobacz zdjęcia

Wiele osób na otwarciu nowego sklepu sieci Action przy Alei Wojska Polskiego w Radomiu

W czwartek, 17 listopada mnóstwo osób odwiedziło nowy dyskont sieci Action. Sklep powstał w nowej galerii handlowej przy Alei Wojska Polskiego 12 a. Sklep jest czynny w godzinach od 9 do 21. Placówka tej sieci działa już w Radomiu w galerii Nad Potokiem przy ulicy Struga. Asortyment sklepu jest bardzo szeroki. Można tutaj kupić słodycze, chemię, wyposażenie domu, a oprócz tego dostępne są odzież, pościele, ręczniki, narzędzia i zabawki, czy elementy dekoracyjne w tym ozdoby świąteczne. Zaraz po otwarciu największym zainteresowaniem cieszyły się właśnie te ostatnie, choć nie brakowało też ludzi w innych alejkach.

Poza Polską sklepy sieci Action mieszczą się w Holandii, Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu i Austrii. Asortyment można podzielić na 13 kategorii: artykuły dekoracyjne, majsterkowanie („zrób to sam”), zabawki i rozrywka, artykuły papiernicze i hobbystyczne, multimedia, artykuły gospodarstwa domowego, produkty do wykorzystania w ogrodzie i plenerze, środki do prania i sprzątania, żywność i napoje, higiena osobista, artykuły zoologiczne, odzież oraz pościel.