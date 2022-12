W Radomiu trwa finał Szlachetnej Paczki. Podczas weekendu cudów obdarowanych zostanie 56 rodzin. Zobacz zdjęcia

Finał Szlachetnej Paczki w Radomiu

- W tym roku łącznie z naszymi wolontariuszami odwiedziliśmy 100 rodzin. W ramach Szlachetnej Paczki pomoc otrzyma 56 rodzin w Radomiu – mówi Marta Kapusta, lider regionu akcji Szlachetna Paczka w Radomiu. W sobotę darczyńcy dostarczali paczki do magazynów, a wolontariusze przekazywali je następnie rodzinom. Paczkowy magazyn i „sztab weekendu cudów” mieścił się w szkole przy ulicy Jurija Gagarina w Radomiu.

Zasada typowania tych, którzy są następnie obdarowane paczką wygląda w ten sposób, że rodziny nie mogą zgłaszać się same. Zgłaszają je instytucje, szkoły. Każda rodzina ma przypisanego wolontariusza, który chodzi do tych rodzin, poznaje ich potrzeby. Finalnie ze 100 zgłoszonych zostanie obdarowanych w Radomiu 56 rodzin. Odbywa się to podczas soboty i niedzieli cudów – w tym roku 10 i 11 grudnia.