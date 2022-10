W radomskiej „Samochodówce” można było w czwartek 27 października bezpłatnie zrobić przegląd swojego samochodu

Bezpłatne przeglądy samochodów w radomskiej "Samochodówce"

Akcję „Bezpieczna zima z Samochodówką” zorganizowała szkoła wraz z Komendą Wojewódzką policji w Radomiu. Wszyscy chętni mogli sprawdzić stan pojazdu przed nadchodzącą zimą. Kontroli poddane były między innymi układ hamulcowy i kierowniczy, elementy zawieszenia oraz oświetlenie auta. Dodatkowo sprawdzano stan i jakość płynów eksploatacyjnych, w tym temperaturę zamarzania płynu chłodzącego. Uczniowie pod nadzorem nauczycieli sporządzali szczegółowy raport z każdej kontroli. W przypadku stwierdzenia usterek, była możliwość ustalenia terminu naprawy w Warsztatach Szkolnych Zespołów Szkół Samochodowych w Radomiu.

Darmowe przeglądy były okazją do przypomnienia ważnych wskazówek dotyczących przygotowania do zimy. - Kontrolujemy głównie rzeczy, które są bardzo istotne w czasie kiedy wcześniej robi się ciemno i są bardzo różne warunki atmosferyczne. Bardzo ważne są prawidłowo ustawione światła, działające światła. Nie możemy zapominać stanie opon i stanie układu hamulcowego. Będzie przecież coraz bardziej ślisko, droga często będzie coraz bardziej niepewna. Kierowcy nie są jeszcze przyzwyczajeni do tego, że warunki w jesieni na drogach nie są takie jak przy słonecznej pogodzie w lecie – powiedział Jacek Okrój diagnosta i nauczyciel.