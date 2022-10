Wielkie otwarcie Agata Meble w Radomiu. Ogromne kolejki przed wejściem do salonu. Pierwszego dnia były promocje. Zobaczcie zdjęcia

Tłumy na otwarciu Salonu Agata Meble w Radomiu

Salon Agata Meble został wybudowany na działce przy ulicy Mieszka I w Radomiu. W czwartek 20 października punktualnie godzinie 10 do sklepu weszli pierwsi klienci. Agata Meble przywitała ich promocjami i specjalną ofertą. W Agata Meble można kupić wszystko co jest potrzebne do urządzenia domu, od mebli przez dywany, zasłony, zastawę stołową, lampy, po szklanki, czy ściereczki kuchenne. W Agata meble są też sezonowe dekoracje domów.

