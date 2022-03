Władze radomskiego uniwersytetu przygotowują już drugi akademik na potrzeby uchodźców z Ukrainy. Potrzebna pomoc

Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczy w Radomiu już przyjmuje uchodźców w swoim głównym akademiku. Do tej pory przyjęto ponad 20 uchodźców. Na ich potrzeby przygotowywany jest drugi akademik, ale w tym przypadku potrzebne jest wsparcie ze strony radomskich szlachetnych serc.

W związku z pandemią i zdalną nauką studentów akademik na osiedlu Akademickim pozostawał w ciągu ostatnich dwóch lat w zasadzie „w uśpieniu”. Przywrócenie go do życia wymagało dość dużego wysiłku oraz sporych kosztów związanych na przykład z włączeniem solidniejszego ogrzewania.

Najważniejszą kwestią pozostało generalnie sprzątanie. W czwartek do mopów i ścierek ruszyli pracownicy uczelni oraz studenci. Pokoje lśnią już czystością, zawieszono firanki, na gości czeka czysta pościel. - Jest jednak pewien problem. Proszę sobie wyobrazić, że zaczniemy już kwaterować gości. Wejdą do pokoi i co dalej ? Potrzebna jest szklanka, czajnik, herbata, cukier, a tego na razie mamy zbyt mało – mówi Elżbieta Sałata, prorektor Uniwersytetu. W akademiku uruchomiono punkt przyjmowania potrzebnych artykułów. Prowadzą go studenci. Młodzi ludzie wystosowali też specjalny apel do wszystkich ludzi chcących pomóc.