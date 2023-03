Wypadek w Radomiu. Potrącenie 83 – letniej kobiety na przejściu na ulicy Struga. Trafiła do szpitala

Potrącenie na ulicy Struga w Radomiu. Kobieta trafiła do szpitala

Do wypadku doszło w środę 22 marca na przejściu dla pieszych na ulicy Struga, w pobliżu z ulicą Niedziałkowskiego. To centrum Radomia. - Po godzinie 10 na ulicy Struga 63 letnia kierująca fiatem potrąciła 83-letnią pieszą na przejściu dla pieszych. Kobieta doznała obrażeń ciała i została przewieziona do szpitala. Trwają utrudnienia na ulicy Struga – informuje sierżant sztabowa Dorota Wiatr-Kurzawa z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.