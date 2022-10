Zakończone prace budowlane przy zbiorniku retencyjnym na osiedlu nad Potokiem w Radomiu. Można już spacerować. Zobaczcie zdjęcia

Koniec prac budowlanych zbiornika nad Potokiem

Zbiornik został już zgłoszony do odbiorów technicznych, teoretycznie więc cały proces inwestycyjny nie jest zakończony. Poza tym mają być dwa odbiory techniczne – jeden teraz, a następny już po napełnieniu zbiornika. Woda z Potoku Północnego zatrzymywane jest częściowo w zbiorniku od pewnego czasu, ale do jego napełnienia potrzeba znacznie więcej wody. Susza, albo niewielkie opady sprawiają, że poziom wody w małych oczkach, które w przyszłości zostaną przykryte w całości wodą jest na razie niewielkie. Jednak jak twierdzą fachowcy do napełnienia zbiornika wystarczy jedna bardzo solidna ulewa.