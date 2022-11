Zakończyła się wymiana kanalizacji na ważnym odcinku ulicy Słowackiego w Radomiu. Od poniedziałku 21 listopada przejedziemy przez wiadukt

Ostatnie prace na odcinku ulicy Słowackiego w Radomiu

- To, co dzieje się na ulicach w Radomiu w centrum miasta, czasami woła o pomstę do nieba: wszystko przez roboty i zablokowany przejazd wiaduktem na ulicy Słowackiego. Tworzą się korki w mieście, zwłaszcza w rejonie ulicy Poniatowskiego, bo tam kierują się samochody z centrum, omijają Słowackiego i próbują się dostać na Glinicę przez tunel na Grzecznarowskiego. Podobne korki są na Lubelskiej – mówi pan Piotr, radomski kierowca.

Rzeczywiście, takie korki tworzą się od kilku miesięcy, bo jedna z ważniejszych nitek komunikacyjnych, właśnie ulica Słowackiego, jest zamknięta na ważnym odcinku. Od połowy czerwca trwa tu wymiana sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, a częściowo także i wodociągowej. Prowadzona inwestycja sprawiła, że pojawiły się utrudnienia w komunikacji w Radomiu. Jadąc od strony centrum w kierunku Glinic, kierowcy napotkają znaki zakazu wjazdu jeszcze przed wiaduktem na ulicy Słowackiego.

Inwestorem robót prowadzonych na Glinicach jest spółka Wodociągi Miejskie w Radomiu. Wymieniana jest sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ale także - na niektórych odcinkach - sieć wodociągowa.