Zamknięte dla ruchu ulice Radomia w związku z Uliczką Tradycji. Impreza odbędzie się w niedzielę, 11 września

Utrudnienia i zamknięte fragmenty ulic w związku z organizacją Uliczki Tradycji w Radomiu

Utrudniania i zmiany w organizacji ruchu na ulicach w okolicach Resursy Obywatelskiej będą miały miejsce w godzinach 8-23. Poniższe odcinki będą zamknięte dla ruchu pojazdów i przeznaczone wyłącznie dla uczestników imprezy w następujących okresach: ulica Struga od ulicy Malczewskiego do południowej jezdni placu Jagiellońskiego - w godzinach około 8:00-23:00, ulica Struga od południowej jezdni placu Jagiellońskiego do ulicy Kelles-Krauza - w godzinach około 8:00-21:00, południowa jezdnia placu Jagiellońskiego od ulicy Witolda do ulicy Struga - w godzinach około 8:00-21:00. Będzie można je omijać w tym okresie ulicami Malczewskiego i Kelles-Krauza (w kierunku wschodnim) bądź Witolda, Stańczyka i Malczewskiego (w kierunku zachodnim - dotyczy to w tym przypadku również rowerzystów korzystających tam z kontrapasa).

MZDiK apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w okolicach miejsca imprezy, a także o stosowanie się do tymczasowego oznakowania dróg albo - w miarę możliwości - o omijanie tej części Radomia.