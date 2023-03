Złodziej zatrzymany w sklepie w Radomiu zatrzymany przez policjanta po służbie

Policjant w drodze do pracy zatrzymał w Radomiu sklepowego złodzieja

We wtorek 21 marca rano policjant z Wydziału do walki z Korupcję Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, jadąc do służby zatrzymał się przed jednym z marketów przy ul. Żółkiewskiego w Radomiu. Gdy był w sklepie zauważył mężczyznę z założonym plecakiem, który przechodził przez linię kas i nie reagował na wezwanie pracownic sklepu, by się zatrzymał. Policjant pobiegł za mężczyzną i go zatrzymał, a następnie wezwał na miejsce umundurowany patrol. Po sprawdzeniu plecaka okazało się, że 36-latek ukradł ze sklepu 4 butelki alkoholu.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce ukarali mężczyznę mandatem. Skradzione przedmioty wróciły do sklepu.