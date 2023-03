Znieczulenie zwenątrzoponowe dla rodzących mam w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Lekarze i położne po specjalistycznych szkoleniach

Znieczulenie zewnątrzoponowe to już standard w oddziałach ginekologiczno - położniczych. Do placówek, które oferują taką procedurę przyszłym mamą dołączył też Radomski Szpital Specjalistyczny.

- Mam przyjemność ogłosić, że już oferujemy znieczulenie zewnątrzoponowe w naszym szpitalu. To był ważny punkt wielu rozmów z młodymi radomiankami. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do uruchomienia tej usługi w szpitalu. Młode mamy, radomianki zapraszam do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, mamy tu bardzo dobre warunki. Będziecie drogie mamy w bardzo dobrych rękach