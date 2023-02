Afera w Radomiu. Mieszkanie Plus dobija budżety najemców, a usterki spędzają sen z powiek. Mieszkańcy szukają pomocy

Mieszkanie Plus coraz droższe. Lokatorzy narzekają też na usterki

Mieszkanie Plus to z założenia program dla osób, których nie stać na kredyt i zakup własnego "M". W Radomiu, w ramach tego rządowego programu zostały wybudowane dwa bloki przy ulicy Tytoniowej, są tam w sumie 124 mieszkania od kawalerek do lokali o powierzchni powyżej 70 metrów kwadratowych. Budowa zakończyła się wiosną ubiegłego roku, w maju podpisano pierwsze umowy z najemcami i przekazano im klucze do nowych mieszkań. Od początku czynsze nie były tam najniższe, trzeba było płacić około 25 złotych z metr kwadratowy. Kłopoty najemców z opłatami zaczęły się w styczniu tego roku, kiedy dostali decyzje o podwyżkach czynszów. To tak zwana waloryzacja o poziom inflacji. W tym roku to 14,4 procent. Niektórzy muszą płacić o kilkaset złotych więcej.