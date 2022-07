Budują ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Limanowskiego w Radomiu. Prace przyspieszyły, wykonawca nadrabia opóźnienia (ZDJĘCIA)

Przyspieszyły prace przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż Limanowskiego w Radomiu

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Limanowskiego i równoległego do niej chodnika to jedno z zadań tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Radomia. Prace zaczęły się wiosną. Wykonawca zdjął stare płyty chodników i przez jakiś czas nic się tam nie działo. teraz na szczęście prace przyspieszyły. Jest chodnik, konstrukcja ścieżki, fragmentami leży na niej czerwona kostka brukowa, reszta będzie wykonana z asfaltu. Trwają też roboty przy rondzie, po stronie Zespołu Szkół Technicznych.

Przypomnijmy, ścieżka rowerowa jest budowana na odcinku ulicy Limanowskiego od ulicy Narutowicza do skrzyżowania z Wałową po stronie stacji benzynowej. Będzie to pierwszy etap prac. Ścieżka z asfaltową nawierzchnią ma być być budowana równoległe do chodnika, przy przystanku autobusowym, ze względów bezpieczeństwa od trotuaru będzie ją oddzielał pas zieleni. Będzie budowany też przejazd przy przejściu przez ulicę Wałową. A przy rondzie Kisielewskiego przejazd rowerowy będzie przez ulicę Limanowskiego, tak aby można było dojechać do Zespołu Szkół Technicznych. Przy okazji będzie przebudowany chodnik po wschodniej stronie ulicy Limanowskiego (między rondem a skrzyżowaniem z ulicą Wałową), będzie on przeniesiony bliżej jezdni. Po drugiej stronie nowy trotuar będzie układany od przejścia przy rondzie do wejścia do szkoły.