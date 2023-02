Dobiega końca rozbiórka obiektów Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej. Wiemy co ma powstać w tym miejscu

Przy ulicy Wodnej powstanie nowy blok mieszkalny

Budynki, które są burzone należały niegdyś do Radomskiej Wytwórni Telefonów, ale radomianom bardziej kojarzą się z inną spółką Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna – Telefony Polskie. To spółka córka RWT. Kiedy w latach już 90 -tych zasłużone dla Radomia przedsiębiorstwo chyliło się do upadku stworzono nową spółkę, która kontynuowała tradycję telekomunikacyjną miasta.

Akcjonariuszami RWT TP zostali też Telekomunikacja Polska, warszawska firma "Mescomp", spółka giełdowa "Computerland" oraz szwedzki koncern "Ericsson". Przez pewien czas oferująca dość nowoczesne urządzenia telekomunikacyjne firma nieźle radziła sobie na rynku. Z tego okresu pochodzi właśnie najbardziej charakterystyczny budynek, który przeszedł gruntowną rewitalizację i na tamte czasy był bardzo nowoczesny. Niestety również w przypadku RWT TP doszło do ogłoszenia upadłości. Stało się to w 2004 roku. Działka wraz z nieużytkowanymi obiektami trafiła w ręce właścicieli prywatnej spółki z Poznania.