Dwaj mieszkańcy Radomia zatrzymani za usiłowanie kradzieży z włamaniem. Byli nietrzeźwi, odpowiedzą przed sądem Aleksandra Szymańska

Zdjęcie poglądowe. Archiwum

Dwaj młodzi mężczyźni włamali się do zaparkowanego pojazdu. Zauważył to będący po służbie policjant z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, następnie ze znajomym poszli za sprawcami i ich zatrzymali. Nietrzeźwi mieszkańcy Radomia trafili do policyjnego aresztu. Zatrzymani odpowiedzą za usiłowanie kradzieży z włamaniem i uszkodzenie pojazdu.