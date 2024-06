Policjanci z Radomia zatrzymali pijanego kierowcę. Miał ponad 3 promile, a ponadto dożywotni zakaz kierowania samochodami

Nietrzeźwy kierujący zatrzymany przez radomskich policjantów

Jak informuje Justyna Jaśkiewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, w środę 5 czerwca policjanci z radomskiej drogówki, pełniąc służbę na motocyklach, otrzymali informację od jednego z kierowców, że pojazd marki opel nie utrzymuje toru jazdy.

- Mundurowi natychmiast ruszyli by to sprawdzić. W miejscowości Wsola, na terenie gminy Jedlińsk, zauważyli wskazany pojazd i zatrzymali go do kontroli. Za kierownicą auta siedział 37-letni mieszkaniec Radomia, od którego wyczuwalna była silna woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Jakby tego było mało mężczyzna ma dożywotni sądowy zakaz kierowania pojazdami. Pojazd został przekazany osobie wskazanej – informuje Justyna Jaśkiewicz.

Teraz o konsekwencjach jakie poniesie mężczyzna zadecyduje sąd.

- Za kierowanie autem pod wpływem alkoholu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 – dodaje Justyna Jaśkiewicz.