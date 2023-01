Fabryka Broni na największych targach broni w Stanach Zjednoczonych. Karabinków Grot używają amerykańskie jednostki specjalne

Fabryka Broni na targach zbrojeniowych w Las Vegas

Na wspólnym stoisku Fabryki Broni „Łucznik” oraz firmy Mesko Skarżysko – Kamienna prezentowane są karabinki „Grot”, cywilna wersja najnowocześniejszych pistoletów VIS 100 M-1 oraz karabinki z rodziny Beryl.

W amerykańskich sklepach z bronią już od jakiegoś czasu sprzedają się „jak ciepłe bułeczki” cywilne, czyli przystosowane na amunicję o mniejszej sile rażenia, wersje pistoletów VIS100 oraz Beryli i Miniberyli. VIS 100 to bardzo nowoczesna broń, która tylko swoją nazwą nawiązuje do historycznych pistoletów VIS produkowanych przed i w czasie II Wojny Światowej, a liczba „100” nawiązuje do obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Również w cywilnych wersjach i również z bardzo dobrym skutkiem sprzedawane są w amerykańskich sklepach karabinki szturmowe Beryl i Miniberyl. To starsza radomska broń, która była podstawowym wyposażeniem polskich żołnierzy wyjeżdżających na misje do Iraku i Afganistanu.