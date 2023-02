Mieszkanie Plus w Radomiu. Mieszkańcy przyszli na sesję Rady Miejskiej i wymieniali szereg usterek. Co na to spółka PFR Nieruchomości?

Drogie i usterkowe mieszkania z programu "Mieszkanie Plus"

W Radomiu w ramach Mieszkania Plus wybudowane zostały dwa bloki przy ulicy Tytoniowej. Są tam w sumie 124 mieszkania. Najemcy o swoich problemach zaczęli mówić głośno kilka tygodni temu. Wtedy dostali właśnie decyzje o podwyżkach czynszu. Formalnie to waloryzacja o wskaźnik inflacji. Problem w tym, że w tym roku to aż 14,4 procent. Lokatorzy odczuli to boleśnie, podwyżka wyniosła nawet kilkaset złotych miesięcznie. PFR Nieruchomości właśnie poinformowała, że zamraża czynsze do 2025 roku, to oznacza, że nie będzie corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji. Tegorocznych podwyżek nie cofa, ale przez najbliższe trzy lata najemcy będą płacili taką samą stawkę.

