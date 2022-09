Mocna muzyka w Kawiarence Artystycznej w Amfiteatrze w Radomiu. Trwa przegląd kapel rockowych. Kto wystąpi?

W Kawiarence Artystycznej w Amfiteatrze trwa przegląd radomskich kapel rockowych

W piątek na scenie zaprezentowały się zespoły Backseat Driver, Sven Goldstein i Noya. W sobotę, 17 września od godziny 19 w Kawiarni Artystycznej przy ulicy Parkowej 1 wystąpią kolejne trzy kapele: Second Life, 3po3 i I’Rock.

Second Life – to kapela założona w 2018 roku, wykonująca muzykę z gatunku rocka progresywnego. 3po3 – niebanalne teksty, rock&rollowa aranżacja i dobra zabawa, to główne założenia radomskiej grupy. Powstała ona pod koniec 2021 roku, a w swojej twórczości wyróżnia się niebanalną warstwą muzyczną i tekstową. Ta druga opiera się przede wszystkim o żart i pastisz. Z kolei I’ROC to warszawski zespół grający razem od maja 2021. Grupa tworzy głównie hard rock z elementami grunge. Kapela składa się z osób grających obecnie lub wcześniej z takimi muzykami jak Krzysztof Jaryczewski, Dorota Gardias, Syndia, Lessdress, czy Skibob.

Bilet wstępu – 20 złotych dostępny na biletyna.pl oraz w kasie Amfiteatru (płatność wyłącznie gotówką).