Na budowie trasy N-S w Radomiu duży ruch. Układają asfalt i krawężniki. Śmieci już wywiezione, operacja była kosztowna, ale konieczna

Budują trasę N-S w Radomiu. Sprawdzamy, jaki jest postęp prac

Budowany jest odcinek trasy N-S od ronda przy ulicy Żeromskiego do nowej stacji kolejowej na osiedlu Gołębiów. I to właśnie na Gołębiowie ekipy drogowców kładą pierwszy asfalt, nawierzchnia jest czarna na zjeździe z ulicy Struga w stronę przystanku kolejowego, ale i po drugiej stronie ulicy Struga w stronę ulicy Szklanej.

Na budowie trasy N - S trzeba było zlikwidować wysypisko śmieci

Nie wszystko poszło tak, jak oczekiwało miasto i wykonawca. W trakcie prac ziemnych, jeszcze zimą na odcinku między hutą szkła a zbiornikiem przy ulicy Olsztyńskiej odkryto dzikie wysypisko śmieci. Wykonano ekspertyzy i wynika z nich, że leżało tam około 10 ton odpadów, to między innymi stłuczka szklana, sterty ubrań i inne śmieci. Całość trzeba było wywieźć. I na szczęście już udało się to zrobić. Niestety, to była kosztowna operacja. Koszt likwidacji składowiska i utylizacji odpadów to około 4 milionów złotych. Drogo, ale bez tego budowy by nie było. Ułożenie nowej drogi na odpadach było niemożliwe.