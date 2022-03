Potrącenie nastolatek na ulicy Warszawskiej w Radomiu. Policja szuka świadków zdarzenia. Do spowodowania wypadku przyznał się radny

Radom. Policja szuka świadków potrącenia nastolatek na ulicy Warszawskiej

Radny przyznał się do winy

Jak wcześniej pisaliśmy, to Piotr Kotwicki, radny Rady Miejskiej w Radomiu prowadził osobową skodę, która w piątek, 4 marca, wjechała na przejściu dla pieszych na ulicę Warszawskiej. Kierowca potrącił tam cztery nastolatki w wieku od 14 do 15 lat. Wszystkie z nich zostały ranne. Jedna z nich nieprzytomna i w bardzo poważnym stanie musiała być natychmiast operowana, ponieważ utworzył się u niej krwiak mózgu. Druga z dziewczyn doznała urazu pleców, u kolejnej doszło do złamania prawej nogi, zaś czwarta doznała jedynie ogólnych obrażeń (potłuczenia i otarcia) i po badaniach została wypisana do domu.