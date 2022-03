Seria dramatycznych wypadków na ulicy Warszawskiej w Radomiu. Czy potrzebna jest zmiana oznakowań? Patryk Samborski

Do bardzo groźnego wypadku doszło w piątek, 4 marca 2022 roku, na ulicy Warszawskiej w Radomiu. Kierowca skody na przejściu dla pieszych potrącił cztery nastolatki. Wszystkie z nich zostały odwiezione do szpitala. 15-letnia dziewczyna z krwiakiem mózgu musiała być natychmiast operowana! Sebastian Pawłowski Zobacz galerię (9 zdjęć)

W ostatnich dniach na ulicy Warszawskiej w Radomiu doszło do dwóch bardzo poważnych wypadków z udziałem pieszych. To nie pierwsze tego typu zdarzenia w tym miejscu. Dochodzi tam też do licznych wypadków. Czy potrzebne są zmiany w oznakowaniu drogowym lub inne kroki w celu poprawienia bezpieczeństwa jezdni?