Przepychanki władz Radomia i wojewody mazowieckiego w sprawie pomocy dla uchodźców. Wciąż nie ma umowy

- 25 lutego otrzymaliśmy polecenie od pana wojewody nakazującego realizację zadania zapewnienia uchodźcom miejsc kwaterunkowych, wyżywienia oraz pomocy psychologicznej. Pamiętajmy, że jest to zadanie rządowe. Następnego dnia został przysłany do nas wzór porozumienia dotyczący finansowania zadania i zwrotu pieniędzy za jego wykonanie. To jest działanie nagłe i kryzysowe, tymczasem wojewoda pozostał w wewnętrznej sprzeczności ze swoim poleceniem, bo wskazuje, że trzeba to zrobić w trybie zamówień publicznych. Ten tryb oznacza, że takie miejsca będziemy mogli uruchomić dopiero za trzy tygodnie - powiedział podczas konferencji prasowej sekretarz miasta Michał Michalski.

Miasto zaproponowało skorzystanie z trybu zamówienia z wolnej ręki. Taki tryb pozwoliłby szybko uruchomić miejsca noclegowe, bo w Radomiu zgłoszono chęć oddania dla uchodźców w sumie prawie 400 takich miejsc. Wojewoda jednak odmówił. - Apelują do wojewody o jak najszybszą zmianę trybu, a my ze swojej strony deklarujemy, że jak najszybciej uruchomimy miejsca noclegowe. Grajmy do jednej bramki - powiedział Michał Michalski.