Rycerze Kolumba z Radomia pomagają Ukrainie. Wysłali tam kolejny transport z darami. W akcję włączyli się również Amerykanie

Rycerze Kolumba z Radomia pomagają Ukrainie. Wysłali tam kolejny transport z darami

Zebranie i dostarczenie darów było odpowiedzią na prośbę braci rycerzy z Ukrainy, którzy przesłali listę najpotrzebniejszych rzeczy.

- Ze względu na to, że dary, które przygotowaliśmy, trafią bezpośrednio na front, to znalazły się wśród nich przede wszystkim rzeczy medyczne. Mianowicie: bandaże, opatrunki, leki, czyli to, co może się na froncie przydać. Poza tym są tam koce, śpiwory, termosy, śpiwory, ciepłe ubrania, a także żywność z długim terminem ważności - mówi Andrzej Anasiak z radomskich Rycerzy Kolumba.