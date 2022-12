Tak prezentują się partnerzy siatkarek Radomki. Swoje wysportowane ciała chętnie pokazują na Instagramie

Tak prezentują się partnerzy siatkarek Radomki. Chętnie pokazują swoje ciała

Natalia Murek i Mateusz Paszkowski

Natalia Murek to przyjmująca Radomki Radom. Oprócz kibiców obserwujących jej grę na boisku na instagramie śledzi ją ponad 5000 osób. Na jej profilu możemy zauważyć zarówno zdjęcia z meczy, jak i pełne emocji fotografie z jej partnerem - Mateuszem Paszkowskim. Opisuje je wieloma pięknymi słowami, w których wyraża swoje uczucia do drugiej połówki. Na instagramie jej partnera nie ma jednak żadnego zdjęcia z Natalią. Mateusz Paszkowski publikuje głównie swoją wysportowaną sylwetkę oraz wiele fotografii z meczów, ponieważ na co dzień gra dla Faurecia Volley Jelcz-Laskowice. Z uwagi na sport i drużyny, w których grają para utrzymuje związek na odległość. Natalia na co dzień trenuje w Radomiu, natomiast Mateusz we Wrocławiu. Rzadkie spotkania mogą być powodem braku wspólnych fotografii na profilu zawodnika, jak również niechęć do dzielenia się swoją relację w internecie.