Znani absolwenci IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Sportowcy, żołnierze, konstruktorzy. Zobacz zdjęcia Patryk Samborski

IV Liceum Ogólnokształcące imienia Tytusa Chałubińskiego świętuje jubileusz. To już 50 lat, odkąd uczniowie i nauczyciele przenieśli się do z Rynku do obecnej siedziby przy ulicy Mariackiej. Z tej okazji przypominamy znanych absolwentów tej jednej z najstarszych szkół średnich w Polsce.