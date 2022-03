Budowa lotniska w Radomiu. Trwa montaż masztów oświetlenia ścieżki podejścia dla samolotów. Zobacz zdjęcia

Budowa lotniska w Radomiu. Trwa montaż masztów oświetlenia ścieżki podejścia dla samolotów

Jednak „wygodniejszy” i bardziej „właściwy” jest kierunek od strony wschodniej. Samoloty po wylądowaniu będą kołowały z pasa startowego wprost pod budynek terminala, gdzie pasażerowie będą przechodzili do wejść do terminala. W Radomiu obsługa pasażerów będzie się odbywała na poziomie parteru terminala, nie przewidziano instalowania tak zwanych rękawów. Samoloty lądujące w odwrotnym kierunku od strony miasta będą kołowały drogą kołowania w formie pętli we wschodniej części lotniska, a następnie pasem startowym do terminala.