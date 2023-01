Lotnisko Warszawa – Radom już świeci. Zakończono wszystkie prace związane z budową oświetlenia nawigacyjnego. Zobacz zdjęcia

Lądowanie i start w Radomiu z ledowym oświetleniem

Na lotnisku w Radomiu można startować i lądować zarówno w stronę miasta, jak i Małęczyna. Kierunek przeprowadzenia tej operacji zależy między innymi od wiatru. Jednak bardziej „właściwym”, wygodniejszym jest kierunek lądowania od strony Małęczyna. W lotnictwie stosuje się określenia cyfrowe dotyczące kierunku lądowania i startu nawiązujące do wskazań kompasu. Kierunek 07 oznacza lądowanie od miasta, 25 – od strony Małęczyna. W obu kierunkach zastosowano nieco inne systemy oświetlenia nawigacyjnego.

W systemie rezerwacyjnym biura turystycznego Itaka pojawiły się dwa nowe kierunki wylotów na wczasy z radomskiego lotniska. Samoloty będą latały do Tivatu w Czarnogórze i do Taby w Egipcie.

Dla kierunku 25 zastosowano układ świateł podejścia precyzyjnego ALPA-ATA składający się z poprzeczek (baretek) z 4 oprawami jednokierunkowymi białymi oraz oprawą błyskową (w osi podejścia) na odcinku 900 m od progu, w odstępach co 30 metrów. Oprawy zainstalowane są na masztach rurowych oraz kratowych, z których najwyższy ma ok 15 m. Maszty kratowe posiadają możliwość składania górnej części, co umożliwia serwisowanie opraw bezpośrednio z ziemi.