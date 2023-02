"Czarna środa" na radomskich Glinicach. Dron przyczynił się do ustalenia trucicieli

Truciciele powietrza w Radomiu ukarani

W wyniku oblotu dronem wokół czujnika Airly usytuowanego na budynku szkoły przy ulicy Odrodzenia strażnicy wykryli znacznie podwyższone Lotne Związki Organiczne LZO, które powstają w wyniku spalania między innymi butelek PET, folii, gumy, lakierowanego drewna lub materiałów tapicerowanych, dywanów lub linoleum napływające m.in. z kierunku ulicy Puławskiej, Metalowej i Okrzei.

Funkcjonariusze wytypowali trzy miejsca, które są potencjalnymi „sprawcami” zanieczyszczenia powietrza. I jak się okazało wszystkie trzy to strzały w dziesiątkę.

Pierwsze z miejsc to firma mieszcząca się przy ulicy Puławskiej. Podczas kontroli firmy ujawnili wypalanie między innymi drewnianych elementów klejonych, laminowanych i lakierowanych. Właściciela zakładu ukarano maksymalnym 500 złotowym mandatem karnym.

Kolejna kontrola odbyła się w zakładzie produkcyjnym przy ulicy Metalowej. Tam również podczas kontroli strażnicy ujawnili wypalanie drewnianych elementów lakierowanych i klejonych. Kontrola zakończona ukaraniem właścicielki maksymalnym 500 złotowym mandatem karnym.

Kolejne miejsce kontroli to firma mieszcząca się przy ulicy Okrzei. Podczas tej kontroli strażnicy ujawnili nielegalne podłączenie pod zbiorniki ze zużytym olejem, który był używany m. in. do ogrzewania. Sporządzono dokładną dokumentacje zdjęciową i na właściciela nałożono mandaty karne na łączną sumę 1000 złotych.