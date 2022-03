Koncepcja przebudowy ulicy Warszawskiej w Radomiu do poprawy? Uczestnicy konsultacji krytykują pomysły miasta i zgłaszają swje postulaty

Koncepcja przebudowy ulicy Warszawskiej do poprawy?

Przypomnijmy, przebudowany ma być odcinek ulicy Warszawskiej od ronda Narodowych Sił Zbrojnych (ronda warszawskiego) do granicy Radomia w stronę Jedlińska. Jest gotowa koncepcja przebudowy. Jak informuje Urząd Miejski zakłada ona między innymi budowę trzech rond na wysokości ulicy Aleksandrowicza. Jedno w ciągu ulicy warszawskiej i dwa mniejsze po obu jej stronach, których zadaniem miałaby być rozprowadzenie ruchu we wszystkich kierunkach. Zostanie też wybudowanych sześć przejść dla pieszych, w tym kładka przy rondzie. Pozostałe przejścia będą obsługiwane przez sygnalizację świetlną. Według koncepcji ulica Warszawska ma mieć pod dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Mają być budowane tak zwane drogi odbarczające, którymi będzie można dojechać do posesji wzdłuż Warszawskiej. Będą chodniki i ścieżki rowerowe.

Przebudowa ulicy Warszawskiej, uczestnicy konsultacji mają swoje postulaty

Miasto podsumowało konsultacje. W sumie wzięło w nich udział ponad 100 osób. Okazuje się, że większość jej uczestników to osoby, które ulicą Warszawską jeżdżą codziennie i to prywatnymi samochodami do pracy, sklepu lub do domu. Ale o wypełnienie ankiet pokusili się też ci, którzy dojeżdżają do cmentarza, do szkoły, albo tą drogą wyjeżdżają z miasta.