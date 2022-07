Przebudowa targowiska przy Śląskiej w Radomiu. Zniknęły już stare stragany. Zobaczcie jak będzie wyglądać obiekt (WIZUALIZACJE)

Inwestycja na targowisku przy Ślaskiej w Radomiu

Targowisko przy Śląskiej jest doskonale znane radomianom. Od wielu lat kwietnie tu handel, a klienci zjeżdżają się tu na zakupy nie tylko z Ustronia i Glinic, ale i z centrum miasta, przechodząc przez teren dworca kolejowego. - Teraz chcemy zmienić nasze targowisko, poprawić je, przygotować do nowoczesnego handlu. Mamy już plan, jak ma wyglądać przyszłe targowisko – mówi Aneta Włodarczyk-Małecka, wiceprezes FPHU Feniks.

Jak dodaje pani prezes, inwestycja jest zaplanowana z myślą o klientach, by mogli kupować w lepszych warunkach. - Rozwijamy handel, chcemy poprawić warunki dla naszych kupców i klientów – dodaje. Targowisko dostosowuje się do nowych wyzwań. W maju zostały zdemontowane dawne stragany od strony ulicy Poznańskiej, a działający na targu handlarze przenieśli się na razie bliżej ulicy Śląskiej. Poza straganami wyburzone zostały stojące tu domy. - Część gruntów należy do osób prywatnych i zawarliśmy porozumienie ze wszystkimi, by cały ten teren najpierw uporządkować, a potem rozpocząć inwestycję – dodaje Aneta Włodarczyk-Małecka.